РИАМО - 6 ноя. В медучреждения Москвы за сутки доставили 1486 человек с коронавирусной инфекцией. В настоящее время на аппаратах ИВЛ находятся 723 пациента, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выздоровели после коронавируса еще 5 958 человек. С начала пандемии вылечились от инфекции 1 630 606 человек.

В городе выявили еще 6880 новых случаев Covid-19 за сутки, с начала пандемии в городе выявили 1 856 649 случаев коронавируса.

В столице продолжается период нерабочих дней, он завершится уже 7 ноября. Эффект от эпидканикул власти столицы надеются увидеть в конце следующей недели, после того как москвичи вернутся к работе и привычной жизни.

Ранее в столице зафиксировали увеличение темпов вакцинации от коронавируса в 4 раза. В начале октября прививку от Covid-19 в мегаполисе делали 5 тыс. человек каждые сутки, сейчас вакцинируются около 23 тыс. человек, из них порядка 7 тыс. – это ревакцинация.

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