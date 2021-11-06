РИАМО - 6 ноя. В России выявили еще 41 335 случаев коронавируса, с начала пандемии в стране зарегистрировали 8 755 930 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это новый рекорд суточной заболеваемости в стране. Предыдущий был установлен на отметке в 40 993 случая.

Коллективный иммунитет от инфекции в России составляет 48%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что завершение пандемии коронавируса в стране будет зависеть от темпов прививочной кампании и борьбы с фальсификацией Covid-сертификатов.

Голикова также рассказала, что в 10 российских регионах ситуация с коронавирусом ухудшилась.

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