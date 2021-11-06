РИАМО - 6 ноя. За прошедшие сутки в столице выявили 6880 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Москве выявили 1 856 649 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

В столице продолжается период нерабочих дней. Закрыты торговые центры, салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, кафе и рестораны, а также другие заведения, не относящиеся к категории жизненно необходимых.

На каникулах находятся воспитанники детских садов, школьники и студенты. После завершения Covid-каникул вузы планируют использовать смешанный формат обучения.

Нерабочий период завершится 7 ноября. С 8 ноября организации смогут вернуться к работе в прежнем режиме.

Эпидобстановка в городе остается непростой. Столичное управление Роспотребнадзора продолжает фиксировать нарушения. Так, специалисты ведомства опечатали два магазина «Магнит», где были выявлены множественные нарушения санитарных нормативов.

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