РИАМО - 6 ноя. В утренние часы в субботу на дорогах Москвы в ДТП погибли 2 человека. Одна авария произошла на МКАД, вторая – на Киевском шоссе, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На 74-м км внешней стороны МКАД Mercedes наехал на остановившийся на 3-й полосе из-за неисправности автомобиль Skoda. В это время возле машины стоял водитель Skoda, он получил серьезные травмы и умер на месте.

Второй случай произошел в новой Москве на 64 км Киевского шоссе. Там также из-за технической неисправности на проезжей части остановился грузовой автомобиль Volvo. На него наехал Nissan, а следом в транспортные средства въехал водитель Volkswagen. Водитель автомобиля Nissan скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД Москвы напоминают, что при совершении маневров и движении по скоростным магистралям водителям необходимо быть особенно внимательными, а в случае неисправности транспортного средства лучше съезжать с проезжей части в безопасное место.