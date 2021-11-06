РИАМО - 6 ноя. По итогам проверки сотрудники Роспотребнадзора временно приостановили работу столичного магазина «Подружка», расположенного по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом №24. Эксперты выявили нарушения эпидтребований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Во время обследования магазина специалисты выяснили, что на входе у покупателей не измеряют температуру, помещения убирают без дезинфицирующего средства, раствор не обладает вирулицидным действием.

Таким образом, в магазине не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении, а помещения опечатали.

Материалы дела будут переданы на рассмотрение Гагаринскому районному суду. Магазину грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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