РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. В Подольске поменяют асфальтовое покрытие перед домом на улице Свердлова, установят детскую площадку и заменят хоккейную коробку, сообщил депутат горсовета Алексей Стулов.

Стулов вместе с директором МУЖРП-5 Николаем Степановым принял участие в выездном мероприятии по проверке содержания и обсуждению вопросов комплексного благоустройства территории во дворе дома №2/13 на улице Свердлова.

В плане комплексного благоустройства данной территории в 2022 году стоит замена асфальтового покрытия перед домом, строительство детской площадки, а также замена хоккейной коробки.

Жители пожаловались на качество воды, которая периодически бывает не пригодна для использования. Также они пожаловались на состояние окон в подъездах дома и попросили их заменить.

«Каждый вопрос требует отдельной проработки, соответствующего решения и обязательного исполнения. Все вопросы взяты на личный контроль», - написал Стулов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».