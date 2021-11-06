РИАМО - 6 ноя. Вблизи пересечения проспекта Вернадского и улицы Лобачевского завершены работы по приведению в порядок двух прудов из трех. Общая площадь водоемов составляет 0,13 га, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках благоустройства специалисты очистили пруды от илового осадка и углубили дно. Все железобетонные конструкции береговой полосы пошли под замену. Чащи дна были полностью сформированы заново, для предотвращения ухода воды рабочие уложили слой из прочной и эластичной мембраны.

Восточную часть каждого водоема превратили в биоплато. На ней разместили камыш, ирис обыкновенный, сусак зонтичный и кубышку желтую. Это сделали не только из эстетических соображений, такие растения берегут воду от «цветения», а также могут выступать в роли мест для укрытия рыб и гнездования водоплавающих птиц.

В настоящее время те же работы проводятся на третьем пруду, он самый крупный из каскада. Сейчас водоем уже осушен и 40% ила и грунта убрано из него. До конца года пруд приведут в порядок, а в 2022 году здесь также высадят растения.

Каскад из трех прудов находится в живописной зоне жилого микрорайона в квартале 32–33 на юго-западе столицы. Вдоль продолговатой водной зоны растут деревья, в тени которых размещены скамейки для отдыха. Это место пользуется популярностью у местных жителей, и его благоустраивают с учетом их мнения.