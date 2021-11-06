РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 ноя. Хоккейный клуб «Витязь» из Подольска проиграл ЦСКА со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается в группе подольской команды в соцсети «ВКонтакте».

Исход встречи 5 ноября решился в серии буллитов со счетом 6:5 в пользу армейцев. «Витязи» были близки к успеху в матче с ЦСКА. Быстрая шайба Вячеслава Лещенко позволила повести впервые за семь предыдущих матчей. Уступая 1:3, команда смогла сравнять счет — 4:4 — и даже выйти вперед — 5:4. Однако взять два очка за победу не удалось, была пропущена шайба в концовке встречи. В итоге ничья в основное время — 5:5. Буллит реализовал армеец Константин Окулов, принеся победу ЦСКА – 6:5.

«Игра получилась интересной. К большому сожалению, не было наших болельщиков, им было бы, на что посмотреть. В целом нам давалась игра, мы имели много численного большинства, но, к сожалению, реализация лишнего оказалась на слишком плохом уровне. В принципе, наверное, где-то это и сломало нашу игру. После чего мы упустили свое преимущество, и соперник этим воспользовался. Но ребята молодцы, что не опустили руки после 1:3, нашли в себе силы и переломили ход игры. Обидно, конечно, что не удержали счет в конце третьего периода», - сказал главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

Теперь ЦСКА с 33 очками идет третьим в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У «Витязя» 21 очко и 11-я позиция на Западе.