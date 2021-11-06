РИАМО - 6 ноя. Виртуальные экскурсии по промышленным предприятиям столицы проекта «Открой#Моспром» посмотрели более 10 млн человек. Они понаблюдали за работой фабрики мороженого, ювелирного завода и других предприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первые выпуски видеоэкскурсий вышли в эфир в мае прошлого года. <…> Сегодня онлайн-аудитория проекта в общей сложности уже превысила 10 млн зрителей», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Он отметил, что онлайн-формат позволяет существенно расширить аудиторию, там, где в реальности экскурсию могли посетить не более 25 человек, виртуально нет никаких ограничений.

На сайте проекта «Открой#Моспром» доступно более 50 записей онлайн-экскурсий по заводам. Часть из них провели знаменитости. Посмотреть ролики также можно в социальных сетях проекта.