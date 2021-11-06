РИАМО - 6 ноя. До конца 2024 года в столице планируют построить 31 спортивный объект, в том числе районные центры и бассейны. С 2011 года в рамках программы «Спорт Москвы» в городе возвели порядка 150 объектов спортивной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как ранее отмечал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, до конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, 7 специализированных спортивных сооружений и 1 отдельно стоящий бассейн.

Всего в городе в этих объектах появится 37 новых бассейнов. Кроме того, появятся объекты для профессиональных занятий спортом и районные центры для горожан. Среди них серфинг-парк «Волна» в Мневниках и спорткомплекс с экстрим-парком в Некрасовке.

Ранее на территории бывшего Тушинского аэродрома был открыт спорткомплекс «Чкалов Арена». На Ленинградском проспекте появится Ледовый дворец ЦСКА. До конца 2021 года в Мневниковской пойме планируют закончить возведение спорткомплекса.

Как получить налоговый вычет за занятия спортом>>