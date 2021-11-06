РИАМО - 6 ноя. На следующей неделе с 8 по 14 ноября жители столицы смогут принять участие в онлайн-программе с лекциями и экскурсиями, которые подготовили городские парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В виртуальном формате можно будет побывать на лекциях, посвященных творчеству знаменитых художников, отпраздновать 200-летие со дня рождения Федора Достоевского и поучаствовать в экскурсиях. Мероприятия будут проводиться на страницах парков в социальных сетях.

В парке «Дубки» 9 ноября стартует цикл лекций об искусстве. В первом выпуске пользователи соцсетей узнают о создателе знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет» в Волгограде. Начало в 12:00.

В этот же день в усадьбе Воронцово гостям расскажут о творчестве художника-мариниста Ивана Айвазовского. 11 ноября в 12:00 Таганский парк начнет в соцсетях видеопредставление - отрывок из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». 11 ноября сотрудники музея-заповедника «Коломенское» расскажут, что из европейской культуры впечатлило Петра I.