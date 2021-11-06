РИАМО - 6 ноя. В столице на ВДНХ построят конноспортивный манеж для тренировок и мероприятий. На его трибунах смогут разместиться около 500 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зрители смогут насладиться фестивалями и праздниками национального конного искусства, а также поучаствовать в групповых и индивидуальных тренировках по верховой езде для детей и взрослых», - рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Манеж станет частью центра национальных конных традиций. Тут будут проводить сборы для инструкторов и судей, а также физкультурно-оздоровительные занятия на лошадях.

На территории установят современное освещение и звуковое оборудование. Фасад здания покроют плитами из натурального камня и стеклофибробетонных панелей. Кроме того, украсят витражами и листовой медью. На прилегающей территории выполнят благоустройство, появятся велопарковки и арочный навес.