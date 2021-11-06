РИАМО - 6 ноя. Этой зимой за безопасностью на водоемах столицы будут следить 26 судов на воздушной подушке. Они могут преодолевать неровный лед и передвигаться по болотистой местности со скоростью до 80 км/ч, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

У судов такого типа незамерзающие стекла, что обеспечивает хорошую видимость. Они имеют разные модификации. Внутри могут разместить до трех пострадавших, а также надувные устройства, лестницу и другое оборудование для спасения.

Кроме того, в зимнее время будут дежурить и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. Их экипаж составляет до 5 человек. Перед началом сезона спасатели на воде и водолазы проходят дополнительную подготовку для оперативной помощи пострадавшим.

Всего на водоемах столицы работают 24 поисково-спасательные станции, где служат около 370 спасателей на воде.

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