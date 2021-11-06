РИАМО - 6 ноя. Сотрудники столичной полиции установили личность и задержали четвертого участника конфликта в новой Москве. В пятницу в районе Новые Ватутинки группа людей напала на мужчину с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Нападавшие избили отца и ударили 4-летнего мальчика. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которую позднее изменили на более тяжкую – покушение на убийство.

Правоохранителям оперативно удалось установить личности нападавших. Четвертым участником конфликта оказался мужчина 2002 года рождения. Его задержали и доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина дальнейший ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

4 человека напали на отца с ребенком в Москве. ВИДЕО>>