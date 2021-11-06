РИАМО - 6 ноя. В деревне Малые Парфенки Можайского городского округа обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило от оперативного дежурного. Место обнаружения снаряда взяли под охрану сотрудники полиции.

В настоящий момент угрозы жизни людей нет. Изъять и уничтожить снаряд намерены 8 ноября. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.

Ранее еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли, изъяли и уничтожили в селе Атепцево Наро-Фоминского городского округа. В работах задействовали 5 человек и 2 единицы техники.