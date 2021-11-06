РИАМО - 6 ноя. В субботу в Московском регионе будет облачно, местами ожидается небольшой дождь и до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до плюс 8-10 градусов, по области - до плюс 7-12 градусов.

По данным синоптиков, температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов. Днем атмосферное давление достигнет отметки 745 мм ртутного столба, влажность воздуха составит порядка 65%. Скорость порывов ветра может достигать 14 метров в секунду.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

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