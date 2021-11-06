РИАМО - 6 ноя. Специалисты начали инженерную подготовку перед работами по благоустройству территории около станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метрополитена, завершить работы планируется в 2022 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что планируется улучшение пешеходной и транспортной доступности на улице Мазиловской, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, а еще на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей.

«Перед началом основных работ по благоустройству необходимо провести ремонт и замену инженерных сетей и коммуникаций. Запланирована прокладка более 18 км сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 м сетей водостока, почти 400 м кабеля для подключения светофоров», - перечислил Бирюков.

По его словам, рабочие обновят тротуары, также будет заменено асфальтобетонное покрытие дорог. Все провода уберут с улицы под землю, они будут располагаться в специальных коллекторах.

Вдоль улицы Ивана Франко появится сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками, пространство с искусственными холмами с ветряками, амфитеатр. Территорию около пруда оформят в стиле японского сада.

Заммэра добавил, что у выхода №2 со станции «Кунцевская» Филевской линии подземки зона ожидания общественного наземного транспорта преобразится. Площадь украсят арт-объектом в виде фигуры из металлических труб, похожей на ракушку.В районе пересечения Мазиловской и Малой Филевской улиц появится небольшой сквер с прогулочной дорожкой, зонами отдыха, перголами с качелями и столиками для отдыха.

«В рамках благоустройства для комфорта и безопасности горожан организуют новые парковочные места, дополнительные наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, установят почти 500 фонарей с энергосберегающими лампами», - сказал Бирюков.

По его словам, у метро появятся 10 мест для велопарковки, установят 4 современных остановочных павильона.

В рамках работ будет дополнительно высажено 280 деревьев и около 2,5 тыс. кустарников. Также на территории появятся порядка 120 тыс. кв. м газона и свыше 2,7 тыс. кв. м цветников