РИАМО - 5 ноя. Сержант полиции Мария Каменева стала обладательницей золота, серебра и бронзы чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сначала Мария с результатом 57,83 секуинды заняла второе место в комплексном плавании на 100 м. А буквально через час в составе российского квартета стала чемпионкой Европы в комбинированной эстафете 4х50 метров», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в финальном заплыве девушки установили новый национальный рекорд – 1 минута 44,19 секунды.

«Теперь в активе мастера спорта международного класса Марии Каменевой 4 медали чемпионата Европы – 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. Поздравляем нашу коллегу с достижением и желаем новых успешных выступлений!» - заключила Волк.

Чемпионат Европы проходит в Казани. Соревнования завершатся 7 ноября.