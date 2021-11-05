РИАМО - 5 ноя. Зампредседателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает, что в стране создателей треш-контента следует наказывать крупными денежными штрафами. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Должен работать закон, запрещающий размещение треш-контента. За треш-контент и за любой фейковый контент его создатели должны нести ответственность по закону, измеряемую в очень серьезных цифрах в рублях», - сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что действующие штрафы в 10, 20, 30, 50 тыс. рублей уже учтены при подготовке такого контента для соцсетей. Стримеры могут заработать на треш-контенте миллион рублей, и даже с учетом штрафа у них останутся деньги. А если бы штраф повысили до 5 млн рублей, то люди думали бы о последствиях перед съемками такого видео.

«Мы не говорим о том, что создателей такого контента и фейков надо сажать. Наоборот, нужно наказание именно рублем», - заключил Малькевич.