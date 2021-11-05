РИАМО - 5 ноя. Подмосковное Минэкологии привлекло к ответственности химкинское предприятие за двойное нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба министерства.

Во второй раз в поле зрения инспекторов эконадзора попала компания «Легион», которая занимается изготовлением деревянных паллет в Северо-западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки. Расследование проведено по обращению жителей, которые пожаловались на выбросы дыма с производственной площадки.

«В ходе осмотра установлено, что сотрудники компании сжигали древесные отходы, которые должны утилизироваться на специальном оборудовании», - отметил зампредседателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что предприятие также не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду.

«По итогам расследования на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 170 тыс. рублей», - уточнил Разин.

По его словам, что в 2020 году фирма уже была наказана за непостановку на учет в качестве объекта негативного воздействия и за отсутствие отчетности по инвентаризации источников выбросов. Часть нарушений была устранена, однако теперь допущены новые. Ситуация остается на контроле министерства.