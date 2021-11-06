РИАМО - 6 ноя. Сегодня свой день отмечают мужчины всего мира, а также можно музыкально отпраздновать Международный день саксофона. Кроме того, 91 год назад вступил в строй Московский автосборочный завод, который более известен как «Москвич».

Всемирный день мужчин

Этот праздник отмечается в первую субботу ноября с 2000 года. Эту инициативу предложил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и еще несколько международных организаций.

Данный праздник имеет неофициальный статус. А 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день.

Международный день саксофона

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Дата приурочена ко дню показа Адольфом Саксом первого саксофона в 1840 году. Сакс создал его из трости, мундштука от кларнета и конического инструмента с диапазоном в 2,5 октавы. При этом саксофон по тембру хорошо сочетается с разными инструментами.

Всего было создано 7 разновидностей саксофона. Особую популярность инструмент приобрел в джазовой музыке.

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Православные христиане 6 ноября (или 24 октября по старому стилю) чествуют икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Именно в этот день от иконы свершилось первое чудо – исцелилась родная сестра патриарха Иова Евфимия, которая жила на Ордынке в Москве и долгое время страдала от неизлечимой болезни.

Икона находится в столичном храме на улице Большая Ордынка. Она является покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетенных и страдающих.

Вступил в строй завод «Москвич»

Это знаменательное событие произошло в столице в 1930 году. Сначала предприятие называлось Московский автосборочный завод, затем было переименовано в Московский автомобильный завод имени КИМ (Коммунистического интернационала молодежи), Московский завод малолитражных автомобилей, Автомобильный завод им. Ленинского комсомола (АЗЛК).

Сначала на заводе собирали легковые автомобили Ford-AA из американских деталей, затем стали делать «ГАЗ-А» и «ГАЗ-АА» уже из комплектующих отечественного производства. Первый серийный автомобиль «Москвич-400» появился на улицах столицы в 1947 году.

День рождения режиссера Аллы Суриковой

Известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка России Алла Сурикова родилась в 1940 году. Она закончила филологический факультет Киевского университета и защитила диплом на кафедре математической лингвистики. А в конце 1960-х годов ушла на телевидение, где трудилась ассистентом режиссера.

Затем Сурикова отучилась на Высших курсах сценаристов и режиссеров, ее худруком был Георгий Данелия. Она предложила идею создания детского юмористического киножурнала «Ералаш», а также сняла для него несколько сюжетов. Также Сурикова сняла фильмы «Суета сует», «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину» и многие другие.​