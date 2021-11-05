РИАМО - 5 ноя. Полицейские задержали еще одного напавшего на мужчину с ребенком в новой Москве, ранее были задержаны двое подозреваемых, сообщает ТАСС.

Группа людей напала на двух мужчин с ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. Нападавшие в ходе конфликта избили мужчин и ударили маленького ребенка. Мальчику 4 года. Ранее были установлены личности всех участников конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Сотрудниками полиции в Москве задержан третий участник конфликта в микрорайоне Новые Ватутинки», - сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования данного дела. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и в кратчайшие сроки ходатайствовать об избрании всем задержанным меры пресечения.

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