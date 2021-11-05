РИАМО - 5 ноя. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении группы мужчин на отца с ребенком в новой Москве. Об этом сообщается на сайте СКР.

Четверо мужчин напали на двух оппонентов с ребенком в ходе конфликта на Нововатутинском проспекте в ТиНАО. Нападавшие избили двух мужчин и ударили 4-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Уже задержаны двое фигурантов, которых подозревают в нападении.

Бастрыкин также дал поручение руководству московского главка СК России принять неотложные меры совместно с ГУ МВД РФ по городу к установлению личностей всех нападавших и их задержанию.

Кроме того, председатель СКР дал своим подчиненным указание в кратчайшие сроки ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. По поручению Бастрыкина дальнейший ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

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