РИАМО - 5 ноя. По требованию столичной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности» после травмирования пенсионерки молодым человеком на электросамокате в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Около 13:15 в пятницу неизвестный молодой человек на электросамокате сбил на большой скорости 77-летнюю женщину и скрылся. Инцидент произошел на Манежной площади.

Пострадавшая пожилая женщина госпитализирована. У нее диагностированы сотрясение мозга, ушибы и ссадины, закрытый перелом шейки левой плечевой кости.

Столичные полицейские устанавливают личность мужчины, сбившего пенсионерку.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства страны предварительное расследование по делам данной категории проводится в форме дознания. Ход дознания поставлен в городской прокуратуре на контроль.

Мужчина на электросамокате сбил старушку на Манежной площади. ВИДЕО>>