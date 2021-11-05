РИАМО - 5 ноя. Столичные полицейские установили личности всех участников конфликта на Нововатутинском проспекте в ТиНАО Москвы, двое задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Четверо мужчин напали на двух оппонентов с ребенком в ходе конфликта. Нападавшие избили двух мужчин и ударили 4-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Работы по установлению личностей всех участников нападения были проведены в течение нескольких часов.

Двух задержанных полицейские доставили в территориальное подразделение органов внутренних дел.

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела. К работе также подключено ГСУ СК РФ по столице.

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