РИАМО - 5 ноя. В районе дома 10, корпус 4, по Севастопольскому проспекту в столице произошло ДТП, там столкнулись 4 машины, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте дорожной аварии работают городские оперативные службы. Из-за ДТП заняты 2 полосы движения в сторону Подмосковья. Для движения машин свободны 2 полосы проспекта.

Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», в районе ДТП образовался затор длиной около 400 м. Общая загруженность улиц столицы составляет 1 балл.

Ранее машина сбила человека, перебегавшего Кутузовский проспект в Москве в неположенном месте.