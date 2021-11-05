РИАМО - 5 ноя. Эксперты считают, что угрозы в Сети можно разделить на те, что связаны с личной безопасностью в онлайн, и которые ведут к последствиям в офлайне. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Общественная палата страны представила доклад по цифровым угрозам для гражданского общества. В него включили 21 угрозу, среди которых фейковые новости, пранки для выманивания денег, кибербуллинг, шок-контент, анонимность пользователей и многое другое.

«Их список расширяется. Но человек приноравливается к разным условиям. Сначала мы учимся пользоваться телефоном, потом научимся отсеивать фейки, опасную информацию от безопасной. Существует целый список дескрипторов информации, на которые мы сознательно и несознательно ориентируемся», — отметила социолог Ксения Касьянова.

Зампредседателя комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич считает самой главной угрозой в интернете фейки, а еще медиабезграмотность пользователей и неготовность ньюсмейкеров оперативно реагировать на информугрозы.

«Этот триумвират работает, и количество угроз продолжает расти. Без жестких и оперативных мер реагирования нам с ними не совладать. Но у нас есть 2 года, чтобы починить пробоины в наших информационных границах и все ниши, бреши подлатать во избежание информационного вторжения чужеродных сил», - уточнил Малькевич.

Он напомнил, что больше всего информационных вбросов и фейковых кампаний наблюдается перед крупными событиями в стране. К ним, например, можно отнести выборы главы государства в 2024 году.

Тиктокер и филолог Мария Смолина, которая ведет блог о русском языке, считает, что не нужно запрещать какой-то контент в Сети. Она уверена, что для противодействия фейкам следует научить пользователя самостоятельно фильтровать информацию в интернете.

«Люди сами должны критически мыслить и отсеивать вредную информацию. Ведь если мне что-то запретят, я специально буду этим пользоваться. Такова психология человека», - подчеркнула Смолина.

Малькевич отметил, что идеальный вариант в данном вопросе - саморегулирование соцсетей по понятным и прозрачным правилам. Так, пользователь должен понимать, что ему можно публиковать на своей странице, а что нет.

«Допустим, человек захотел опубликовать пост с экстремистским контентом. Система блокирует его и говорит, что он не может опубликовать этот контент. В идеале еще и помечает те слова, которые вызвали подозрение. При повторных и систематических нарушениях пользователя просто удаляют», - сказал эксперт.