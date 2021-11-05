РИАМО - 5 ноя. Двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в новой Москве задержаны, с ними проведут следственные действия, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Около жилых домов на Нововатутинском проспекте в ТиНАО группа неизвестных напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был 4-летний ребенок. Мужчин избили, ребенка ударили.

Потерпевших в данном инциденте допросили. Кроме того, состояние здоровья малыша проверят с привлечением специалистов.

«В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение ведомства для проведения с ними необходимых следственных действий», - отметила Иванова.

Расследование по данному уголовному делу в столице продолжается.

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