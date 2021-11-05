РИАМО - 5 ноя. В 8-этажном доме на Ленинском проспекте в Москве установили новый лифт с увеличенным дверным проемом, сообщили РИАМО в Фонде капитального ремонта столицы.

Дом №63/1 на Ленинском проспекте имеет 18 подъездов. В каждом из них есть пассажирский лифт. Срок их службы составляет 25 лет. В упомянутом здании началась их постепенная замена.

Последним в этом доме заменили лифт в подъезде №7. Главная особенность нового лифта - увеличенный дверной проем, теперь он составляет уже не 650, а 800 мм. Грузоподъемность составляет 400 кг, а скорость - от 1 до 1,6 м/с.

Подъемный механизм имеет низкий уровень шума и вибрации, он плавно разгоняется. На дверях лифта установлен фотобарьер, который не позволит им закрыться при наличии препятствия. Все кнопки оснащены шрифтом Брайля, в кабине имеется речевой информатор и индикатор.​