РИАМО - 5 ноя. После проверки соблюдения мер против Covid-19 в столице специалисты Роспотребнадзора опечатали два магазина «Магнит», расположенные на севере города, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Такое решение было принято в отношении магазинов по адресам: ул. Зеленоградская, д. 18А, стр. 3, ул. Петрозаводская, д. 12, корп. 1.

В помещениях собственники не контролировали ношение защитных масок или респираторов среди покупателей, там не было запаса средств индивидуальной защиты, не обеспечено обеззараживание воздуха. Также проверка выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние магазинов.

Руководство собственника торговых точек (АО «Тандер») уведомили о явке для составления протоколов об административном правонарушениии о временном запрете деятельности и опечатывании.

Материалы по данным фактам подготовлены для передачи в Головинский и Коптевский районные суды столицы для принятия решения о приостановлении деятельности торговых точек на срок до 90 дней.

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