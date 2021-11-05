РИАМО - 5 ноя. Из-за пандемии коронавируса возник дефицит кадров на российском рынке труда, больше всего востребованы курьеры, грузчики и строители, пишет газета «Известия».

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», увеличение вакансий в III квартале этого года к аналогичному периоду 2019 года в сфере рабочего персонала составило 218%, строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%. Также за этот период количество вакансий выросло на 48%, а число резюме — только на 3%

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий считает, что сейчас бизнес, который пережил упадок во время пандемии, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей.

«Но ключевой фактор — эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году. За последнее десятилетие население страны в возрасте 20–24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 млн», - пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина

Корицкий отметил, что для привлечения новых сотрудников компании и организации улучшают условия труда: становится выше зарплата, появляется возможность выбора дистанционного формата труда, вводятся компенсации затрат на проезд и так далее.

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