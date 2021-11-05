РИАМО - 5 ноя. В Москве 9 ноября прогнозируется первый снегопад этого месяца, температура опустится ниже нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В пятницу в столице было не по сезону тепло. С этого дня температура начнет потихоньку понижаться.

Как следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ, в ночь на 9 ноября в Московском регионе столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Также до конца рабочей недели по ночам прогнозируется минусовая температура.

Также 10 ноября даже дневная температура может опуститься до минус 2 – плюс 3 градусов.

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