РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске на улице Мраморная комиссия выявила недочеты при установке детской игровой площадки, подрядчик пообещал устранить их за неделю, сообщила первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

Ушанева вместе с заместителем главы администрации Татьяной Ропот и директором МУЖРП-1 Алексеем Солововым вновь встретились с жителями домов №№3 и 3А на улице Мраморная по вопросу установки детской игровой площадки.

«Работы подрядной организацией ООО «Диком» в целом выполнены, но с замечаниями (восстановление покрытия в отдельных местах, перенос игрового элемента подальше от горок). Представитель подрядчика пообещал за неделю устранить недочеты», - написала Ушанева на своей странице в соцсети Instagram.

Она добавила, что жители попросили управляющего районом установить во вдоре дополнительные скамейки.