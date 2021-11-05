РИАМО - 5 ноя. Столичный Дептранс опубликовал видео наезда молодого человека на электросамокате на пожилую женщину на Манежной площади.

Дорожная авария произошла в пятницу днем. Молодой человек сбил 77-летнюю женщину и скрылся с места ЧП. Женщину госпитализировали.

На кадрах видно, как молодой человек несется на большой скорости и сбивает пожилую женщину.

В ведомстве напомнили, что для шеринговых самокатов в городе введены дополнительные требования: так, на Манежной площади для них действует медленная зона - 10 км/ч, а их скорость даже на выделенной инфраструктуре не превышает 25 км/ч.

«К сожалению, мы пока не можем повлиять на передвижение личных самокатов, поэтому считаем очень важным как можно быстрее принять изменения в ПДД в части регулирования средств индивидуальной мобильности», - отметили в Дептрансе.

Мужчина на электросамокате сбил старушку на Манежной площади. ВИДЕО>>