РИАМО - 5 ноя. Певица Глюкоза рассказала, что такого бешенного темпа, как в Москве, нет в других городах.

«Темп жизни. В Москве во всем бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности», - сказала певица в беседе с «Москвич Mag».

Также она рассказала, что в мегаполисе все всегда доступно: можно ночью сходить в магазин за продуктами или заказать доставку абсолютно любого товара.

Однако, по словам Глюкозы, ей в столице не хватает хорошей погоды и теплого климата.