РИАМО - 5 ноя. Столичные следователи организовали проверку по факту травмирования 77-летней женщины после наезда на нее молодого человека на электросамокате, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в пятницу на Манежной площади. Молодой человек с места ЧП скрылся. Помощь женщине оказали сотрудники Росгвардии, они также вызвали медиков.

Пострадавшую доставили в городскую больницу для обследования.

В рамках проведенной проверки специалисты дадут правовую оценку данному происшествию на предмет наличия признаков преступлений по статьям 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающим требования безопасности» и 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности».

По результатам доследственной проверки специалисты примут процессуальное решение.

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