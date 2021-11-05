РИАМО - 5 ноя. Нежилое здание и земельный участок в Солнечногорске можно купить в ходе торгов, аукцион состоится 6 декабря, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Комитетом по конкурентной политике Московской области/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Солнечногорск объявлен электронный аукцион по продаже здания с земельным участком на ул. Пионерской, д. 1.

Здание площадью 340,8 кв. м и участок площадью 506 кв. м можно приобрести в собственность за 1 636 188,8 рубля. Инвестор сможет заниматься предоставлением физическим и юридическим лицам коммунальных услуг, а также для этих целей разместить здания и сооружения.

Объект будет удобен для посещения граждан, пользователей услуг. Он расположен в жилом застроенном районе с развитой инфраструктурой вблизи центра города, к нему обеспечен подход и подъезд.

Заявки на аукцион принимаются до 2 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75509).

Более детально ознакомиться с информацией о зданиях и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.