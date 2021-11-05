РИАМО - 5 ноя. Строители заканчивают работы по капитальному ремонту московского дома в стиле стиле советского неоклассицизма, который расположен на Русаковской улице, 18/20, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Семиэтажный кирпичный жилой дом был построен еще в 1940 году. На главном фасаде здания расположены декоративные арочные ниши окон и витражей. Оконные проемы декорированы наличниками и сандриками – небольшими профилированными карнизами. Фасад украшают французские балконы.

Рабочие провели новые системы водоотведения, теплоснабжения и холодного водоснабжения. Также были заменены сети электроснабжения. А еще отремонтировали крышу.

Кроме того, в порядок привели подвалы и подъезды, тщательно очистили стены фасада, восстановили утраченные декоративные элементы, вновь окрасили в «промышленный розовый» цвет стойкими составами.

Все работы по капремонту данного дома завершат в конце ноября.