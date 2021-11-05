РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В поселке Быково микрорайона Стрелковский Подольска на долгострое ЖК «Симферопольский» началась подготовка к достройке объекта и обустройству строительной площадки, сообщает территориальный отдел администрации округа.

В долгострой ЖК «Симферопольский» входят пять корпусов 1, 2, 3, 4, 6 на улице Спортивной и один объект незавершенного строительства на улице Московской, дом 7.

Подрядчик ООО «Стройкомплекс» приступил к обустройству строительной площадки, ограждению территории, установке крытых переходов, навесов над выходами и крытых складских навесов, мест складирования материалов.

Несмотря на высокую степень строительной готовности, во время обследования выявили существенные недочеты при строительстве домов ЖК. В частности, закладные детали проварили некачественно, что может влиять на конструкцию дома, ряд швов не прочеканен. Большие вопросы к состоянию стояков. Нет методики по обследованию сетей, которые эксплуатируются.

Из-за выявленных недоработок предварительно решили полностью заменить все стояки. Региональный Фонд защиты прав дольщиков обязан восстановить эти объекты с точки зрения конструктивной безопасности и передать дольщикам жилье надлежащего качества.

Представители фонда обратились к дольщикам с просьбой организовать доступ в жилые помещения для проведения необходимых работ. Мониторинг состояния жилых помещений планируется закончить до конца года.

В конце августа прошла встреча генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслава Бетина с инициативной группой дольщиков, которые одобрили инициативу достраивать жилой комплекс без отселения жителей в виду высокой строительной готовности (порядка 88%).

В конце сентября фонд и ООО «Стройкомплекс», входящий в состав ГК «Гранель», заключили договор на проведение первого этапа строительно-монтажных работ по шести домам ЖК «Симферопольский». Недавно состоялась рабочая встреча представителей фонда, инициативой группы дольщиков ЖК «Симферопольский» и подрядчика при участии заместителя главы администрации округа по строительном комплексу Петра Гапонова.