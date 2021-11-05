77-летнюю жительницу Москвы сбил молодой человек на электросамокате на Манежной площади. Пострадавшая доставлена в больницу.
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77-летнюю жительницу Москвы сбил молодой человек на электросамокате на Манежной площади. Пострадавшая доставлена в больницу.
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