РИАМО - 5 ноя. 77-летнюю жительницу Москвы сбил молодой человек на электросамокате на Манежной площади. Пострадавшая доставлена в больницу, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Происшествие случилось днем в пятницу на глазах росгвардейцев, которые поспешили к женщине и помогли ей. А сам водитель самоката скрылся с места происшествия.

В результате наезда у женщины диагностировали переломом плеча и черепно-мозговую травму.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, ведомство контролирует ход процессуальной проверки по факту травмирования пенсионерки.

Мужчина на электросамокате сбил старушку на Манежной площади. ВИДЕО>>