РИАМО - 5 ноя. Легендарный шведский квартет АВВА после 40-летнего перерыва выпустил новый альбом. С пятницы в общем доступе находится их новое творение – альбом Voyage, сообщает Nation News.

Альбом состоит из 10 композиций. Незадолго до выхода поклонники могли послушать несколько произведений. Теперь Voyage в полной версии доступен для прослушивания на разных стриминговый платформах.

Ранее участники коллектива сообщили, что это последний альбом группы. На этом АВВА завершает свой творческий путь.

АВВА - шведская поп-группа, существовавшая в 1972-1982 годах и с 2018 года, названная по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров.