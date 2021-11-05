РИАМО - 5 ноя. В российском МВД отметили рост количества аварий с участием электросамокатов в стране в 1,5 раза за год, сообщает «МИР 24».

За 9 месяцев текущего года в стране случилось 416 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИЗ, среди которых электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и так далее). В результате данных ДТП погибли 10 человек, а также пострадали порядка 450 человек.

Лидерами по числу аварий с участием СИЗ стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодарский край. Чаще всего в ДТП страдают водители электросамокатов.

Ранее Минтранс и МВД предложили внести в правила дорожного движения в России изменения, касающиеся езды на СИЗ, а также ограничить скорость таких средств передвижения до 25 км/ч.