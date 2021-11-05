РИАМО - 5 ноя. Российская дипмиссия считает некорректными публикации западных СМИ на тему смерти дипломата РФ в Берлине, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел еще 19 октября. Процедура отправки тела дипломата на родину была урегулирована.

«Появившиеся в ряде западных СМИ в контексте данного трагического происшествия спекуляции считаем абсолютно некорректными», — сообщили в российском посольстве.

Ранее в издании Spiegel вышел материал о том, что перед зданием российского посольства было обнаружено тело одного из сотрудников. Кроме того сообщалось, что погибший был сотрудником ФСБ и родственником одного из руководителей этой службы.