РИАМО - 5 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 10 российских регионах отмечено ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Газета.ru.

Данные по ситуации с коронавирусом взяты за период с 29 октября по 5 ноября.

Ситуация с Covid-19 стала хуже в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Республиках Татарстан, Тыва, Чувашия.

Голикова подчеркнула, что в стране нужно ускорить вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о прививке от коронавируса.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. <...> От этого зависят сроки окончания пандемии для России», - уточнила вице-премьер.

В РФ первым компонентом вакцины от Covid-19 привились 60 004 358 человек, полностью вакцинировались 57 256 745 человек.

Всего в России выявлено 8 714 595 случаев коронавируса, умерли 244 447 Covid-пациентов, выздоровел 7 505 971 человек.

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