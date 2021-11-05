РИАМО - 5 ноя. Группа мужчин, напавших на отца с ребенком в районе Новые Ватутинки ТиНАО столицы, также ударила мальчика по щеке, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее четверо неизвестных напали на мужчину и его друга, который переходил проезжую часть с маленьким ребенком. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Мальчику 4 года. Со слов отца, один из нападавших ударил малыша по щеке. Также мужчина рассказал, что у одного из злоумышленников был предмет, похожий на нож.

Столичная прокуратура контролирует ход расследования данного уголовного дела и соблюдение процессуальных прав ребенка.

Полицейские продолжают разыскивать других участников произошедшего конфликта.

4 человека напали на отца с ребенком в Москве. ВИДЕО>>