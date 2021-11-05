РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. За 9 месяцев этого года в городском округе Люберцы ликвидировали порядка 40 несанкционированных свалок, сообщили в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

В ежедневном режиме проводится работа по выявлению и ликвидации несанкционированных навалов мусора. С ликвидированных свалок вывезли 2273 кубометра отходов.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка.

При обнаружении навалов мусора на обочине дороги, в лесу, поле или парке, берегу озера или реки специалист составляет акт. В нем указываются координаты объекта и собственник участка. Владельцу направляют уведомление о необходимости ликвидировать несанкционированную свалку в течение 30 дней.

Если собственник не принимает меры, то свалку устраняют специалисты регионального оператора по вывозу ТБО. Все расходы возмещает владелец участка.