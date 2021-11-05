РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Глава Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей городского округа поучаствовать во Всероссийской переписи населения, которая проходит с 15 октября по 14 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые люберчане! Продолжается Всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября. Одной из отличительных и очень важных особенностей этого года является то, что можно принять участие в переписи удаленно, на портале госуслуг. Это особенно актуально сейчас, в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса», - отметил Ружицкий.

Чтобы пройти перепись удаленно, необходимо зарегистрироваться на госуслугах, выбрать услугу «Участие в переписи населения», ответить на вопросы, получить QR-код. Сделать это можно до 14 ноября включительно.

«Дорогие люберчане! Принимайте участие в переписи! Это наша страна и наше с вами будущее! Давайте планировать его вместе», - подчеркнул глава округа.