РИАМО - 5 ноя. Днем в пятницу в аэропортах Москвы задержано или отменено 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 2 рейса задержано, 6 отменено, в Домодедове 13 задержек и 3 отмены, а в Шереметьеве 4 задержки и 5 отмен.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.