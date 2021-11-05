РИАМО - 5 ноя. Объявлен электронный аукцион по аренде 8 нежилых объектов общей площадью 3367,8 кв. м в доме 68 на улице Лапина в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Торги объявили комитет по конкурентной политике Подмосковья/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией Орехово-Зуевского городского округа.

Лот, выставленный на торги, предлагается в аренду сроком на 5 лет. Начальная цена годовой аренды составляет 56 705,33 рубля.

Имущество для аренды включает в себя ангар, склад, два гаража, здание цеха и мастерской, часть административного здания и проходную, к которым обеспечен удобный подъезд. Весьма выгодна и локация объектов – они расположены в застроенном жилом районе с развитой инфраструктурой, недалеко от центра Орехово-Зуева.

Также рядом расположены с остановки общественного транспорта, железнодорожные станции и выезд на Московское Большое кольцо.

Заявки на аукцион принимаются до 9 декабря на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75771). Аукцион состоится 13 декабря.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.